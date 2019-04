Pressebericht der KPB Steinfurt für Karfreitag, 19.04.2019

Steinfurt (ots) - Westerkappeln, Lotter Straße Donnerstag, den 18.04.2019, 19:35 Uhr Der 78jährige Fahrer eines Leichtkraftrades der Marke Honda befuhr die Lotter Straße in Westerkappeln in Fahrtrichtung Lotte, als er nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte er zunächst mit einem Leitpfosten und stürzte anschließend in den Straßengraben. Bei dem Unfall verletzte sich der 78Jährige leicht. Bei der Unfallaufnahme durch Polizeibeamte der Wache Ibbenbüren stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Blutprobe wurde durchgeführt und der Führerschein des 78Jährigen sichergestellt. Er wurde mit dem RTW ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden an dem Leichtkraftrad beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

