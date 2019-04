Mehrere LKW durch einen Brand beschädigt

Westerkappeln (ots) - Am Sonntag, 21.04.2019, gegen 18:30 Uhr, kam es zu einenm Brand auf einem Speditionsgelände an der Mettener Straße in Westerkappeln. Nach ersten Erkenntnissen brannten mehrere LKW und Anhänger, die zum Teil mit Transportgut beladen waren. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden wird sich auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

