Emsdetten, Sachbeschädigung

Emsdetten (ots) - Drei unbekannte etwa 16 bis 18 Jahre alte Jugendliche haben am Rotdornweg einen Anhänger quer auf die Straße gestellt. Am späten Samstagabend (20.04.2019), gegen 23.35 Uhr, beobachteten Zeugen das Trio, als es den auf dem Parksteifen abgestellten Anhänger wegschob. Diesen stellten die Drei unmittelbar hinter einer Kurve ab. Danach liefen die Jugendlichen in ein Wohngebiet. Alle waren 16 bis 18 Jahre alt. Einer trug ein Base-Cap, ein zweiter hatte blonde Haare und trug einen gelben Pullover. Die Zeugen reagierten sofort, schoben den Anhänger wieder von der Straße und beseitigten somit die Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei bittet um Hinweise zu den drei Jugendlichen/jungen Männern unter Telefon 02572/9306-4415.

Von Anonymous User