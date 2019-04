Ochtrup, Verkehrsunfall/Flucht

Ochtrup (ots) - Nach einem Verkehrsunfall auf der Straße "Feldkamp" hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen, insbesondere zu den Personen, die mit dem Unfallwagen unterwegs waren. In der Nacht zum Mittwoch (24.04.2019), um kurz vor 03.00 Uhr, waren Anwohner durch laute Geräusche aufmerksam geworden. Draußen auf der Straße sahen sie einen blauen Kleinwagen, der auf einer Fläche für die Verkehrsberuhigung gegen einen Baum gefahren war. Der PKW und der Baum wurden vollkommen beschädigt. Es stellte sich zudem heraus, dass der Wagen über weitere Inseln gefahren war und dabei Sachschäden angerichtet hatte. Der Gesamtsachschaden liegt bei etwa 4.000 Euro. Die Polizei konnte an dem Fahrzeug keine dazugehörenden Personen antreffen. Zeugen berichteten von zwei männlichen Personen, die sich nach dem Unfall in Richtung Weidenstraße entfernt hatten. Weitere Hinweise ergaben, dass sich diese Duo dort am Spiel-/Bolzplatz mit weiteren Personen getroffen hatte. Dort traf die Polizei niemanden an. Der PKW wurde sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei dauen an. Hinweise zu dem Unfall und insbesondere zu den Personen bitte unter Telefon 02553/9356-4155.

