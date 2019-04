Ibbenbüren, Kraftfahrzeugdelikte

Ibbenbüren (ots) - Nach drei Kraftfahrzeugdelikten, die an verschiedenen Tatorten verübt wurden, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zu den drei Diebstählen geben, Telefon 05451/591-4315. An der Gildestraße sind Diebe in der Zeit zwischen Samstagmittag und Dienstagmorgen (23.04.2019) auf das Gelände eines Autohauses gegangen. Dort bockten sie einen Renault Kangoo Kastenwagen auf Sandsteine auf und entwendeten dann alle vier Räder. Durch das Aufstellen auf die Steine sind an dem Fahrzeug Sachschäden entstanden. Am Merschweg waren Diebe in der Nacht zum Mittwoch (24.04.2019), zwischen 19.00 Uhr und 07.15 Uhr, unterwegs. An einem schwarzen BMW schlugen sie eine Seitenscheibe ein. Anschließend entwendeten sie aus dem Wagen das Lenkrad, inklusive Airbag. Ein weiterer BMW ist an der Rudolf-Virchow-Straße aufgebrochen worden. In den Nachtstunden zum Mittwoch (24.04.2019), nach Mitternacht, zertrümmerten die Unbekannten an dem Fahrzeug ein Dreiecksfenster. Offenbar stiegen sie dann aber nicht mehr in den Wagen ein.

Von Anonymous User