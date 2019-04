Ibbenbüren, Sachbeschädigung

Ibbenbüren (ots) - Wegen einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung hat die Polizei gegen unbekannte Personen ein Verfahren eingeleitet. Am Dach der Michaelgrundschule an der Oeyhausenstraße haben die Unbekannten einen Sachschaden angerichtet, der nach ersten Schätzungen bei etwa 1.000 Euro liegen dürfte. Die Personen waren zum zweieinhalbgeschossigen Nordflügel gegangen, der über ein flaches Satteldach verfügt. Dort warfen sie einen Stein auf die in Richtung Osten ausgerichtete Dachseite. Der Schaden und die Örtlichkeit lassen vermuten, dass möglicherweise versucht worden war, den Stein über das Gebäude zu werfen. Es sind zirka 15 Dachpfannen beschädigt worden. Der Stein lag noch auf den Dachpfannen. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagnachmittag (23.04.2019), 15.00 Uhr und Mittwochmorgen (24.04.2019), 09.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

