Emsdetten, Sachbeschädigung

Emsdetten (ots) - An der "Krumme Straße", die sich zwischen der Lange Straße und der Hermannstraße befindet, ist ein geparkter PKW beschädigt worden. Eine Autofahrerin stellte den schwarzen Kia am Dienstagabend (23.04.2019), gegen 19.00 Uhr, am Fahrbahnrand ab. Am nächsten Morgen, gegen 07.15 Uhr, bemerkte sie an allen Fahrzeugseiten Beschädigungen. Es waren Kratzer in den Lack geritzt worden. Offenbar war der Täter/die Täterin einmal um den Wagen herum gegangen. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

Von Anonymous User