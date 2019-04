Hopsten, Einbruch gemeldet

Hopsten (ots) - Am Mittwochnachmittag (24.04.2019) ist die Polizei zur Gustav-Lampe-Straße gerufen worden. Unbekannte Personen waren dort in ein Wohnhaus und in einen angrenzenden Nebenraum eingedrungen. Den Angaben zufolge müssen die Unbekannten in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr an dem Gebäude gewesen sein. Dort öffneten sie zwei Zugangstüren, wobei eine Tür leicht beschädigt wurde. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Haus nichts gestohlen. Die Polizei bittet, jede verdächtige Beobachtung mitzuteilen. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Von Anonymous User