Rheine, Containerbrand

Rheine (ots) - An der Surenburgstraße, in der Nähe Aloysiusstraße, in Eschendorf hat am Mittwochabend (24.04.2019) ein Container gebrannt. Gegen 20.20 Uhr waren Mitarbeiter der AWO Einrichtung auf den Brand auf dem Areal aufmerksam geworden. Sofort begannen sie, den brennenden Papiercontainer mit Wasser und mit einem Feuerlöscher zu löschen. Dieses gelang ihnen. Der Container ist stark beschädigt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen, insbesondere zur Brandurasche, aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Von Anonymous User