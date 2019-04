Rheine, Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Rheine (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf dem Münsterlanddamm (B 481) ist am Mittwochnachmittag (24.04.2019) ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Gegen 15.30 Uhr wollte ein 40-jähriger Autofahrer aus Rheine von der Bundesstraße nach rechts auf die Straße Am Spieker abbiegen. Dabei kam er zur Kollision mit dem 42-jährigen Fahrradfahrer, der dem Autofahrer entgegenkam und dabei den für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg benutzte. Der Verletzte wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Fahrrad des Rheinensers wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Am PKW war kein Schaden erkennbar.

