Ibbenbüren, Nötigung, Polizei sucht Zeugen

Ibbenbüren (ots) - Wie erst jetzt bei der Polizei bekannt wurde, ist am Dienstag (12.03.2019), gegen 10.20 Uhr, auf der Synagogenstraße eine Stadtbedienstete bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs durch eine männliche Person heftig attackiert worden. Der Mann beschimpfte die Frau und hielt sie unter anderem am Arm fest. Dabei fotografierte er sie mit einem Mobiltelefon. Dieser Vorfall wurde von einem Mann und einer Frau beobachtet. Diese beiden Personen haben sich anschließend noch mit der Stadtbediensteten über den Vorfall unterhalten. Der Mann und die Frau dürften wichtige Zeugen sein. Beide werden gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451/ 591 - 4315 zu melden.

