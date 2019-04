Altenberge, Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Altenberge (ots) - In der Bauerschaft Kümper hat sich am Samstag (27.04.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 17.15 Uhr befuhr ein 34-jähriger Autofahrer auf einem Feldweg an die Kreuzung mit der Kreisstraße 71 heran. Unmittelbar hinter dem Verkehrszeichen Vorfahrt gewähren kam es zur Kollision mit einem 47-jährigen Rennradfahrer. Der Zweiradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Er wurde ins Münsteraner Uni-Klinikum gebracht. Die Sachschäden am PKW und am Fahrrad werden auf etwa 3.300 Euro geschätzt.

