Ibbenbüren-Laggenbeck, versuchter Einbruch

Ibbenbüren (ots) - Nach einem versuchten Einbruch in ein Reisebüro an der Mettinger Straße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Freitagabend, 18.30 Uhr und Samstagvormittag (27.04.2019), 09.45 Uhr, dort aufgehalten. Mit einem Hebelwerkzeug hatten sie versucht, die Eingangstür zu knacken. Dies gelang nicht. An der Tür sowie an einer Glasscheibe sind leichte Schäden entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

Von Anonymous User