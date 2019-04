Altenberge, Unbekannte in der Sporthalle

Altenberge (ots) - Unbekannte Einbrecher haben an der Sporthalle an der Straße "Sportzentrum" erhebliche Sachschäden angerichtet. Diese betragen nach ersten Schätzungen etwa 2.500 Euro. Die Täter hatten sich in der Zeit zwischen Sonntagabend (28.04.2019), 20.00 Uhr und Montagmorgen, 08.45 Uhr, zu dem Gebäude begeben. Sie brachen zwei Toilettenfenster auf und stiegen dann in die Halle ein. Im Weiteren hebelten sie Eingangs- sowie Schranktüren auf. In den Schränken suchten sie nach Diebesgut. Offenbar wurde jedoch nichts entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02571/928-4455.

Von Anonymous User