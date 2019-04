Lengerich, Sachbeschädigung/Graffiti

Lengerich (ots) - Am vergangenen Wochenende haben sich am Lengericher Hallenbad an der Straße "in den Rietbroken" unbekannte Graffiti-Sprayer aufgehalten. Am Sonntagmorgen (28.04.2019) sind an insgesamt 12 verschiedenen Stellen verschiedene Buchstaben bzw. Schriftzüge festgestellt worden, überwiegend an der Fassade. Von einigen Scheiben sowie den Wänden müssen diese nun wieder entfernt werden. Nach ersten Schätzungen dürften sich diese Kosten auf etwa 1.000 Euro belaufen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515. Es konnte gesagt werden, dass am Freitagabend (26.04.2019, gegen 20.00 Uhr noch alles sauber war.

