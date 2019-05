Lengerich/Saerbeck, Sachbeschädigungen

Lengerich/Saerbeck (ots) - Am Dienstagmorgen (30.04.2019) sind der Polizei mehrere Sachbeschädigungen an Bushaltestellen gemeldet worden. Unbekannte Täter hatten an den verschiedenen Haltestellen zahlreiche Scheiben zertümmert. Dabei ist ein erheblicher Gesamtschaden entstanden. Betroffen waren die Haltestelle an der Lienener Straße (Dyckerhoff), an der Ringeler Straße (Huneke), an der Bahnhofstraße (Gymnasium) und zwei Haltestellen an der Tecklenburger Straße. Zudem wurde ein Wartestand im Bereich von Saerbeck, an der B 475 in Westladbergen, beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515. In fast allen Fällen konnte gesagt werden, dass an den Haltestellen am Vorabend noch alles in Ordnung war. An zwei Stellen konnten Zeugen sagen, dass um 20.00 Uhr noch keine Beschädigungen verübt worden waren.

