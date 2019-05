Steinfurt, Verkehrsunfall, zwei Verletzte

Steinfurt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Wettringer Straße sind am Maifeiertag (1. Mai), gegen 15.30 Uhr, zwei Personen leicht verletzt und anschließend mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht worden. Ein 34-jähriger Autofahrer aus Lüdinghausen befuhr die Wettringer Straße stadtauswärts und wollte nach links auf die B 54 abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden PKW eines 42-Jährigen aus Lotte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. In den beteiligten Fahrzeugen wurden jeweils die Beifahrer, eine 35-Jährige aus Münster und ein 31-Jähriger aus Lotte, verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

Von Anonymous User