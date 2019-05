Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit Flucht

Ibbenbüren (ots) - Auf der Recker Straße in Höhe der Hausnummer 273 wurde auf der Länge von etwa sechs Metern eine Begrenzungsmauer beschädigt. Den vorgefundenen Spuren zufolge ist ein größeres Fahrzeug gegen diese Mauer gefahren. Der Unfall könnte im Zusammenhang mit einem Wendemanöver passiert sein, denn auf der Recker Straße kommt es aufgrund einer Baustelle zu einer Engstelle. Die Unfallzeit liegt zwischen Mittwoch (01.05.), 20.00 Uhr und Donnerstag, 05.55 Uhr. Bei diesem Unfall ist ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstanden. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefonnummer 05451/ 591 - 4315.

