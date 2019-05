Am Sonntagmorgen (05.05.2019), gegen 04:50 Uhr meldete ein Zeuge,

auf dem Parkplatz des Hallenbades, einen brennenden PKW. Die

alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der graue VW

Golf wurde stark beschädigt. Nach den ersten Ermittlungen am Tatort

und der Spurensicherung am Fahrzeug kann nicht ausgeschlossen werden,

dass das Fahrzeug vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Die Ermittler

suchen Zeugen, die zur Tatzeit an dem Fahrzeug verdächtige Personen

beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon

02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell