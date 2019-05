Ibbenbüren, Verkehrsunfall

Ibbenbüren (ots) - Am Sonntagvormittag (05.05.) hat sich auf der Gravenhorster Straße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Fahrradfahrer verletzt worden sind. Gegen 10.30 Uhr befuhr eine 17-jährige Radlerin den Radweg der Gravenhorster Straße und wollte nach links in die Kampstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 16-jährigen Mountainbikefahrer, der die 17-Jährige von hinten kommend überholen wollte. Beide Radfahrer kamen zu Fall. Der 16-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die 17-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand nur geringer Sachschaden.

