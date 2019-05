Wettringen, Verkehrsunfall

Wettringen (ots) - Am Sonntag (05.05.) ist ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Bergstraße schwer verletzt worden. Gegen 17.50 Uhr war ein 57-jähriger Wettringer mit seinem Fahrrad auf der Bergstraße in Fahrtrichtung ortseinwärts unterwegs. Dabei übersah er einen am Fahrbahnrand abgestellten PKW und fuhr auf diesen auf. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurde dem 57-Jährigen im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Von Anonymous User