Ibbenbüren-Püsselbüren, Einbruch in ein Vereinsheim

Ibbenbüren (ots) - In der Nacht zu Sonntag (05.05.) sind Unbekannte am Haarweg in das Vereinsheim des Sportvereins Schwarz-Weiss Esch eingedrungen. Die Täter hebelten zwei Fenster auf gelangten so in das Gebäude. Im Weiteren wurde eine Bürotür aufgehebelt sowie die Tür zum Jugendraum eingetreten. Hier entwendeten die Diebe einen Phillips Flachbildfernseher (123 cm Durchmesser). Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Unbekannten waren zwischen Samstag, 17.00 Uhr und Sonntagmorgen, 09.20 Uhr, am Werk. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

