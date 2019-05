Ibbenbüren, Einbruch in eine Schule

Ibbenbüren (ots) - Am Samstag (04.05.), gegen 19.20 Uhr, ist die Polizei zum Goethe-Gymnasium an der Wilhelmstraße gerufen worden. Einbrecher waren in den Schulkomplex eingedrungen. Die Diebe gelangten auf bislang noch unbekannte Art und Weise in das Gebäude. In Innern hebelten sie drei Bürotüren auf und verschafften sich Zutritt zum Sekretariat und zum Büro des Schulleiters. Es wurden Schreibtische durchsucht und aus den Schränken zwei Tresore herausgerissen. Ein Tresor wurde von den Dieben mitgenommen, ein zweiter in der Eingangshalle der Schule zurückgelassen. In dem entwendeten Tresor befanden sich Schulstempel. Ein Zeuge hat gegen 19.20 Uhr einen verdächtigen weißen VW-Polo (älteres Modell) mit HH-Kennzeichen vom Lehrerparkplatz wegfahren gesehen. Die Ermittler fragen, wer hat dieses Fahrzeug noch gesehen und kann nähere Angaben dazu machen. Nach bisherigen Erkenntnissen erfolgte der Einbruch in der Zeit zwischen Freitag, 16.00 Uhr und Samstag, 19.20 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich der Schule weitere verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

