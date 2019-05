Hörstel, Sachbeschädigung

Hörstel (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einer Sachbeschädigung am Hörsteler Bahnhof machen können. Unbekannte Täter haben dort am Dienstagabend (07.05.2019), um 23.38 Uhr, zwei Fahrkartenautomaten beschädigt. Offensichtlich mit einem Stein zertrümmerten sie die Displays der Geräte. Dabei sind an den Automaten erhebliche Sachschäden entstanden, die insgesamt auf eine fünftstellige Eurosumme geschätzt werden. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

