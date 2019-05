Durch die Öffentlichkeitsfahndung konnte der abgebildete Mann

ermittelt werden. Er ist von der Polizei vernommen worden. Danach

lässt sich derzeit weder ein dringender Tatverdacht begründen, noch

liegen Haftgründe vor.

Wiederholung der Pressemeldung vom 08.05.2019, 15:41 Uhr Die

Polizei Steinfurt ermittelt nach einem Vorfall, der sich bereits am

02. Januar 2018 ereignet hat, wegen schweren sexuellen Missbrauchs

eines Kindes. Ein 13-jähriges Mädchen hatte seinerzeit über eine

Social-Media-Plattform einen jungen Mann kennengelernt. Man traf sich

und fuhr gemeinsam mit dem Pkw des Mannes in einem Feld- bzw. Waldweg

zwischen Nordwalde und Greven. Hier wurde die 13-Jährige von dem

Unbekannten, der sich mit Vornamen "Baschar" (phon.) nannte, sexuell

missbraucht. Der Mann war etwa 18 bis 25 Jahre alt, etwa 185-190 cm

groß, hatte eine normale bis kräftige Statur und braune Augen. Bei

dem Fahrzeug des Unbekannten soll es sich um einen grünen Volkswagen

mit ST-Kennzeichen gehandelt haben. Nach Angaben der Geschädigten

wurde ein Phantomfoto gefertigt. Die Ermittler fragen: Wer kann

Angaben zu dem beschriebenen und auf dem Phantomfoto abgebildeten

Mann machen? Hinweise bitte an die Polizei Greven, Telefon

02571/928-4455.

