Ibbenbüren, Verkehrsunfall, Geschädigter gesucht

Ibbenbüren (ots) - Eine Autofahrerin hat am Donnerstag (09.05.2019), gegen 16.30 Uhr, an der Michaelschule, auf der Zufahrt zum Parkplatz der Sporthalle, einen parkenden Pkw angefahren. Wie die Frau der Polizei schilderte, habe sie zunächst gewartet, sei dann kurzzeitig weggefahren und anschließend zum Unfallort zurückgekehrt. Zwischenzeitlich sei der beschädigte PKW, ein dunkler Kleinwagen (ähnlich einem VW Polo) vom Unfallort weggefahren. Der Kleinwagen dürfte im hinteren linken Bereich beschädigt sein. Der Fahrer oder Halter des Fahrzeugs wird gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315, zu melden.

