Ibbenbüren-Laggenbeck, Feuer an der Ibbenbürener Straße

Ibbenbüren (ots) - Die Polizei ist am Donnerstagmittag (09.05.2019) zu einem seit November 2018 leerstehenden Gebäude an der Ibbenbürener Straße gerufen worden. Es war mitgeteilt worden, dass es im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses gebrannt hatte. Der Eingang befindet sich von der Ibbenbürener Straße aus gesehen an der rückwärtigen Gebäudeseite. Im Eingangs- und Flurbereich des Hauses waren deutliche Spuren eines inzwischen erloschenen Feuers zu erkennen. Vor dem Eingang war offenbar ein Müllbehältnis in Brand gesetzt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Feuer geben können, Telefon 05451/591-4315. Derzeit kann zur Tatzeit gesagt werden, dass am Samstagmittag (04.05.20219) noch alles in Ordnung war.

