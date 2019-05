Lotte, Nachtrag zum Feuer in Büren

Lotte (ots) - Aktueller Nachtrag: Am Dienstabend (07.05.20219) hat es in Büren ein zweites Feuer gegeben. Es ist versucht worden, einen PKW-Anhänger in Brand zu setzen. Der Anhänger war auf einem freizugänglichen Grundstück an der Schlesischen Straße abgestellt worden. Der oder die Unbekannten hatten die Abdeckplane angezündet. Das Feuer wurde frühzeitig bemerkt und konnte durch den Geschädigten mit Wasser gelöscht werden. Der Schaden an dem Anhänger wir auf etwa 150 Euro geschätzt. Die Polizei bittet auch hier um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

