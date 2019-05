Hörstel, Brand gemeldet

Hörstel (ots) - An der Laugestraße hat am Donnerstagnachmittag (09.05.2019), gegen 15.30 Uhr, eine Koniferenhecke gebrannt. Das Feuer griff auf die Hecken zweier angrenzender Gärten über. Insgesamt sind etwa 100 Meter Hecke sowie ein cirka 25 Meter langer Holzzaun abgebrannt. Ein Gartenhaus wurde durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Von Anonymous User