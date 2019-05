Steinfurt-Bu., Diebe unterwegs

Steinfurt (ots) - Im Burgsteinfurter Stadtgebiet waren in der Nacht zum Freitag (10.05.2019) Diebe unterwegs. Am Freitagmorgen wurden zwei Einbrüche sowie ein Einbruchsversuch gemeldet. Bei den Taten hatten es die Täter offenbar auf Bargeld abgesehen. In der Zeit nach Donnerstagabend, 18.30 Uhr, waren die Unbekannten an der Steinstraße, nach 18.40 Uhr an der Burgstraße und nach Mitternacht an der Bahnhofstraße am Werk. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich der Tatorte an Praxis-/Bürogebäuden verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Telefon 02551/15-4115.

