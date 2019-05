Greven, Fahrzeuge aufgebrochen

Greven (ots) - Im Grevener Stadtgebiet sind zwei Fahrzeuge aufgebrochen worden. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu den Innenräumen, bauten die fest verbauten Navigationsgeräte aus und entwendeten diese. In der Zeit zwischen Donnerstagabend, 19.00 Uhr und Freitagmorgen (10.05.2019), 09.30 Uhr verschafften sich die Täter an der Ingeborg-Bachmann-Straße Zugang zu einem grauen VW-Transporter. An der Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße öffneten sie einen schwarzen VW-Sharan. Die Tatzeit liegt hier zwischen dem späten Donnerstagabend, 23.30 Uhr und Freitagmorgen, 09.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

