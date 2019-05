Rheine, Körperverletzung

Rheine (ots) - Nach einer Auseinandersetzung, die am frühen Sonntagmorgen (12.05.2019) gemeldet worden war, ermittelt nun die Polizei. Nachdem eine Anruferin gegen 05.40 Uhr mehrere sich schlagende Personen an der Münstermauer/Kolpingstraße gemeldet hatte, fuhren mehrere Einsatzwagen dorthin. Die Beamten trafen mehrere Personen an. Ein 28-jähriger Rheinenser wies leichte Verletzungen auf. Was sich dort zugetragen hatte, konnte vor Ort nicht in Erfahrung gebracht werden. Die Beamten stellten die Personalien mehrerer Personen fest. Die Polizei hat ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

