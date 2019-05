Metelen, Verkehrsunfall

Metelen (ots) - In der Nacht zum Sonntag (12.05.2019) ist auf der Eper Straße ein Motorradfahrer verunglückt. Der 23-jährige Gronauer fuhr gegen 00.30 Uhr mit dem Zweirad in Richtung Epe. In einer leichten Rechtskurve kam er mit dem Krad nach links von der Fahrbahn ab. Der Zweiradfahrer stürzte über den Straßengraben hinweg auf ein angrenzendes Feld. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen ist der 23-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Sachschaden an dem Motorrad wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Von Anonymous User