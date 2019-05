Ibbenbüren-Laggenbeck, Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots) - Am Sonntag (12.05.2019), 09.50 Uhr, ereignete sich auf der Alstedder Straße, an der Einmündung der Hofzufahrt Alstedder Straße 148, ein Verkehrsunfall. Eine Pkw-Fahrerin wollte von der Hofzufahrt auf die Alstedder Straße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Rennradfahrer, der auf dem für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg in Richtung Laggenbeck unterwegs war. Den Schilderungen zufolge, hielt der etwa 35-40 Jahre alte Rennradfahrer zunächst an, inspizierte sein Fahrrad und fuhr dann weiter, ohne seine Personalien anzugeben. Er war in Begleitung eines weiteren etwa 60 bis 70 Jahre alten Rennradfahrers. Der Rennradfahrer trug schwarze Radbekleidung mit orangenen Nähten und sprach niederländisch. An dem Pkw entstand geringer Sachschaden. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315, zu melden.

