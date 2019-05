Greven, Brand eines Containers

Greven (ots) - In der Nacht zum Dienstag (14.05.2019) hat ein Zeuge den Brand eines Containers gemeldet. Der Mann war gegen 02.15 Uhr mit seinem Fahrzeug am Hallenbad vorbeigefahren und hatte zu dem Zeitpunkt an dem Container, der unter der Brücke stand, die über die B 219 führt, noch nichts Verdächtiges festgestellt. Als er nach einem Abladevorgang nach etwa zwei Minuten zurückkehrte, brannte das Behältnis. Sofort alarmierte er die Feuerwehr. Der Mann konnte noch zwei wegfahrende Zweiräder erkennen. Ob es sich um Fahrräder oder motorisierte Zweiräder handelte, konnte er nicht sehen. Die beiden Räder entfernten sich vom Brandort in Richtung Freibad. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. In dem Container befanden sich offenbar Sperrmüll und Papier. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455. Dabei sind insbesondere Angaben zu den wegfahrenden Zweirädern bzw. den Fahrern von Bedeutung.

Von Anonymous User