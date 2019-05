Ibbenbüren, Einbruch am Dienstag

Ibbenbüren (ots) - In einem Wohngebiet an der Ledder Straße waren am Dienstagvormittag (14.05.2019) Einbrecher unterwegs. Gegen 07.40 Uhr hatten dort Bewohner ein freistehendes Einfamilienhaus verlassen. Als sie um kurz nach 11.00 Uhr zurückkehrten, bemerkten sie unmittelbar ein weit aufstehendes Badezimmerfenster. In dem Gebäude hatten sich unbekannte Diebe aufgehalten. Im Obergeschoss öffneten diese in verschiedenen Zimmern die Schränke und legten Teile daraus auf den Betten ab. Wie sich herausstellte, hatten die Täter Bargeld gefunden und mitgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, Telefon 05451/591-4315. Sie bitten jede verdächtige Beobachtung mitzuteilen, die am Dienstagvormittag in dem Siedlungsgebiet gemacht worden ist.

