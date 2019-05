Emsdetten, Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

Emsdetten (ots) - Auf der Bachstraße hat sich am frühen Dienstagnachmittag (14.05.2019) ein Verkehrsunfall ereignet, an dem ein 15-jähriger Radfahrer und eine 50-jährige Radfahrerin beteiligt waren. Um kurz vor 14.00 Uhr wollte der Jugendliche aus Greven von einem Grundstück auf die Bachstraße fahren. In dem Moment war die 50-jährige Emsdettenerin mit ihrem Zweirad auf der Bachstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Es kam zur Kollision, wobei die 50-Jährige stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Der Schaden an ihrem Fahrrad wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Der 15-Jährige blieb unverletzt. An seinem Rad war kein Schaden erkennbar.

