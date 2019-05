Saerbeck, Verkehrsunfall, drei Personen schwer verletzt

Saerbeck (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Ibbenbürener Straße (B 219) sind am Dienstagabend (14.05.) drei Personen schwer verletzt worden. Ein 83-jähriger Autofahrer aus Nottuln war gegen 20.10 Uhr mit seinem PKW auf der B 219 in Richtung Saerbeck unterwegs. Zeugenaussagen und ersten Ermittlungen zufolge, versuchte ein 75-jähriger Autofahrer aus Mettingen auf gerader Strecke den Wagen des 83-Jährigen zu überholen. Als der Überholende bemerkte, dass Gegenverkehr kam, drängte er das Auto des 83-Jährigen ab. Dieser geriet bei hoher Geschwindigkeit nach rechts in den Straßengraben, wo er mit seinem Fahrzeug zum Stillstand kam. Der 83-Jährige und seine beiden 83 und 20 Jahre alten Mitfahrerinnen verletzten sich dabei schwer. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Bei dem 75-Jährigen wurde Alkoholgeruch festgestellt. Zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit ist ihm eine Blutprobe entnommen worden. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit keine Angaben vor.

Von Anonymous User