Greven, Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Greven (ots) - Auf der Nordwalder Straße (L 555), in Höhe der Einmündung Hanseller Straße, hat sich am frühen Dienstagnachmittag (14.05.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei erlitt der 63-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Grevener in ein Krankenhaus. Um kurz vor 14.00 Uhr wollte der Zweiradfahrer von der Hanseller Straße nach rechts auf die vorfahrtberechtigte Nordwalder Straße abbiegen. In dem Moment fuhr ein 54-jähriger Mann aus Steinfurt mit einem LKW-Gespann vor der nun Grünlicht zeigenden Ampel an. Der Grevener versuchte den Schilderungen zufolge noch vor dem Gespann herzuziehen. Dabei wurde er von dem LKW erfasst. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Schäden am Zweirad und am LKW werden auf jeweils einige Hundert Euro geschätzt.

Von Anonymous User