Steinfurt, Verkehrsunfall

Steinfurt (ots) - Auf dem Mesumer Damm (L 578), kurz vor der Emsdettener Straße, hat sich am Dienstagabend (14.05.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Um kurz nach 19.00 Uhr fuhr ein 80-jähriger Mann aus Lingen mit einem PKW-Gespann (PKW mit Anhänger) auf der Landstraße in Richtung St. Arnold/Mesum. Kurz vor der Emsdettener Straße, unmittelbar vor der Zufahrt zur Anschrift Rote Erde 2, wollte er mit seinem Gespann einen Rennradfahrer überholen. Den Schilderungen zufolge fuhr der Lingener wieder nach rechts auf seine Fahrspur, als ihm ein Fahrzeug entgegenkam. Bei diesem Manöver touchierte er den Zweiradfahrer, offenbar mit dem Anhänger. Der 58-jährige Grevener stürzte mit dem Fahrrad und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Münsteraner Krankenhaus.

Von Anonymous User