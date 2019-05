Rheine/ Neuenkirchen/ Ibbenbüren, Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Marihuana sichergestellt

Rheine/ Neuenkirchen/Ibbenbüren (ots) - Rheine - In der Nacht zu Mittwoch (15.05.) sind bei Polizeikontrollen zwei Autofahrer aufgefallen, bei denen drogentypische Auffälligkeiten festgestellt worden sind. Auf der Osnabrücker Straße ist gegen 22.30 Uhr ein 18-jähriger Rheinenser mit seinem PKW angehalten worden. In seinem PKW wurden geringe Mengen Marihuana aufgefunden. Einen Drogenvortest lehnte er ab. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen Mitternacht ist auf der Hemelter Straße ein 34-jähriger Mann aus Rheine kontrolliert worden. In seinem Fahrzeug roch es stark nach Marihuana. Eine geringe Menge Marihuana wurde in Fahrzeug aufgefunden sichergestellt. Ein Drogenvortest verlief positiv. Ihm wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt. Wegen des Drogenbesitzes wird in beiden Fällen ein Strafverfahren eingeleitet.

