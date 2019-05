Emsdetten, Einbruch in eine Gaststätte

Emsdetten (ots) - Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht zum Dienstag (14.05.2019) in eine Gaststätte an der Frauenstraße eingestiegen. Der oder die Täter gingen um 03.24 Uhr zur Rückseite des Gebäudes und brachen dort ein Fenster auf. In dem Lokal hatten sie es offenbar gezielt auf die Geldspielautomaten abgesehen. Diese brachen sie auf und entwendeten daraus das Bargeld. Angaben zur Höhe der Beute können noch nicht gemacht werden. Der Schaden an den drei aufgebrochenen Geräten ist erheblich. Er wird auf ungefähr 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter Telefon 02572/9306-4415. Sie fragt: Wer hat gegen 03.20 Uhr im Bereich der Frauenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht?

