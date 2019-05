Hörstel, Feuer gemeldet

Hörstel (ots) - In den vergangenen Tagen sind in Hörstel -wie berichtet- Sachbeschädigungen, wiederholt durch Brände gemeldet worden. Am Montagabend (13.05.2019) ging bei der Polizei erneut eine derartige Meldung ein. Zeugen beobachteten gegen 20.00 Uhr drei Jungen. Einer von ihnen versuchte offensichtlich mit einem Feuerzeug ein städtisches Beet anzuzünden. Die Zeugen hielten den Vorfall mit ihren Handys fotografisch fest. Als das Trio die Zeugen bemerkte, flüchtete es. Die polizeilichen Ermittlungen führten am noch Abend zu drei 10 bis 13 Jahre alten Jungen. Diese sollen im Weiteren angehört werden. Die Ermittlungen dauern an. Ob einer oder mehrere dieser Jungen auch für die an den vergangenen Tagen insbesondere durch Feuer entstandenen Sachschäden infrage kommen, wird dabei geprüft.

Von Anonymous User