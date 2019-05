Heute (16.05.), gegen 08.40 Uhr, hat sich auf der Emsdettener

Straße an der Einmündung Am Buchenbach ein schwerer Verkehrsunfall

ereignet. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. Ein

Rettungshubschrauber ist gelandet. Die Emsdettener Straße ist in

beiden Richtungen bis auf weiteres gesperrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell