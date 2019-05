Ibbenbüren, Einbruch in ein Geschäft

Ibbenbüren (ots) - Nach einem Einbruch in eine Apotheke in Püsselbüren hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. In der Nacht zum Donnerstag (16.05.2019), um 03.05 Uhr, verschafften sich unbekannte Einbrecher gewaltsam Zugang zu den Geschäftsräumen an der Jordanstraße. Nachdem sie eine Scheibe zertrümmert hatten, stiegen sie in das Ladenlokal ein und begaben sich dort scheinbar zielstrebig zum Thekenbereich. Aus den Kassenladen entwendeten sie das Wechselgeld und flüchteten dann. Der bei dem Einbruch angerichtete Sachschaden ist mit etwa 2.000 Euro erheblich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

Von Anonymous User