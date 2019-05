Hopsten, Verkehrsunfall mit Verletzten

Hopsten (ots) - Auf der Ibbenbürener Straße, in Höhe der Einmündung Mühlenweg, hat sich am Mittwochnachmittag (15.05.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Bei der Kollision zweier PKW wurden drei Insassen verletzt, eine von ihnen schwer. Gegen 16.35 Uhr fuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Hopsten mit seinem Wagen in Richtung Recke. Währenddessen kam ihm eine 18-jährige Autofahrerin aus Hopsten entgegen. Diese schwenkte den Schilderungen zufolge plötzlich mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn aus und kollidierte mit dem PKW des 23-Jährigen. Die Fahrerin und der Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Eine im Auto des Hopsteners mitfahrende, 52-jährige Frau aus Hopsten erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen werden auf etwa 14.000 Euro geschätzt.

