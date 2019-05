Steinfurt-Burgsteinfurt, Parkplatzunfall, Geschädigter gesucht

Steinfurt (ots) - Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montag (13.05.2019), gegen 11.15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Schuhgeschäftes an der Wasserstraße ereignet hat, sucht die Polizei den Fahrer oder Eigentümer eines grauen Skodas. Der Unfall war der Polizei von der Verursacherin gemeldet worden. Sie gab an, den neben ihr parkenden Skoda angefahren und beschädigt zu haben. Der oder die Geschädigte kann sich bei der Polizei in Steinfurt melden, Telefon 02551/15-4115.

