Rheine, Feuer in Eschendorf

Rheine (ots) - Durch einen hellen Lichtschein sind Bewohner des Rodder Dammes am späten Mittwochabend (15.05.2019), gegen 22.55 Uhr, auf ein Feuer aufmerksam geworden. Sofort versuchten sie, die in Brand geratenen Müllbehältnisse zu löschen. Die weiten Löscharbeiten übernahm dann die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte. Wie sich herausstellte, hatten auf dem Privatgrundstück Mülltonnen gebrannt, die unmittelbar hinter einem 180 cm hohen Holzzaun standen. Durch das Feuer sind drei Tonnen zerstört und eine weitere in Mitleidenschaft gezogen worden. An dem Holzzaun waren Rußanhaftungen zu erkennen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen. Im Bereich des Brandesortes konnten keine Personen und somit mögliche Zeugen angetroffen werden. Es war beobachtet worden, das sich etwa 20 Minuten vor dem Entdecken des Feuers, demnach gegen 22.35 Uhr, eine Personengruppe an dem Grundstück aufgehalten hatte. Diese 5 bis 6 dunkel gekleideten Personen, die sich in einer ausländischen Sprache unterhielten, gingen schließlich in Richtung Langobardenring davon. Diese Personen könnten Zeugen sein und werden daher gebeten, sich mit der Polizei in Rheine in Verbindung zu setzen. Zudem bittet die Polizei um Hinweise zu dem Brand, zu dessen Entstehung derzeit noch keine Angaben gemacht werden können, unter Telefon 05971/938-4215.

Von Anonymous User