Steinfurt, Verkehrsunfall/Flucht

Steinfurt (ots) - Am Mittwochabend (15.05.2019), in der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 21.45 Uhr, wurde in Burgsteinfurt ein auf der Flintenstraße 9 geparkter, schwarzer Kia/Sorento, bei einem Verkehrsunfall angefahren und stark beschädigt. Der Verursacher hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Schaden am Kia Sorento beträgt mindesten 2.500 Euro. Wer kann Hinweise zu diesem Unfall geben? Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

