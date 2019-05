Ibbenbüren, Sachbeschädigung

Ibbenbüren (ots) - In der Nacht zum Freitag (17.05.2019) haben sich im öffentlichen Parkhaus an der Schulstraße Randalierer aufgehalten. In der Zeit nach Mitternacht schlugen die Täter im südlichen Teil des Untergeschosses eine Neonleuchtenleiste samt Schaltkasten von der Decke. Der Sachschaden wird auf mindestens 400 Euro geschätzt. Der Schaden ist am Freitagmorgen um 07.15 Uhr festgestellt worden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

